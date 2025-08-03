MİA raporu gerçeği ortaya koydu, uzmanlar uyardı: Kıbrıs’ta İsrail’in işgali durdurulmalı

BERAT TEMİZ'İN HABERİ - Rumlarla iş birliği yaparak KKTC’de arsa, arazi ve binaları rayiç bedelinin çok üstünde bir değerle satın alan siyonist İsrail’in amacının ne olduğu Millî İstihbarat Akademisinin (MİA) hazırladığı “12 Gün Savaşı (İran-İsrail) ve Türkiye için Dersler Raporu”nda gün ışığına çıktı.

Gazetemizin daha önce defalarca dile getirdiği Güney Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail’in; KKTC üzerine yaptığı planları stratejik hedef hâline getirdiğine ait ifadeler ve Türkiye tarafından alınması gereken tedbirler MİA raporunda dile getirildi.

Raporda şöyle denildi:

“İsrail açısından önemli bir dezavantaj, sahip olduğu coğrafyadır. Ülkenin yüz ölçümünün küçüklüğü ve stratejik tesislerin görece dar bir alanda yerleşmesi nedeniyle liman ya da rafineri gibi stratejik hedeflerin vurulması, ülke ekonomisine önemli darbe vurmuştur.” “Benzer şekilde dış dünya ile yoğun ilişkilere sahip ülkede; ticari uçuşların durdurulması, hava sahasının kapanması gibi gelişmeler önemli sorunlara yol açmıştır. Bu kırılganlık nedeniyle İran saldırılarından önce ülkenin sivil uçakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) kaçırılmıştır. GKRY’nin, bir süredir İsrail tarafından stratejik derinlik işlevi gördüğü bilinmektedir. Öyle ki bu durum, Rum halkının ve politikacılarının tepkisini çekmeye başlamıştır. Konunun Türkiye tarafından da yakından takip edilmesi ve gereken önlemlerin alınması elzemdir.”

İLİŞKİLERİNİ İYİ TUTUYOR

Orta Doğu uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, İsrail’in bölgede yapay bir devlet olduğu için kendisini rahat hissedemediğine dikkat çekerek, “Büyük güçlerle ilişkilerini iyi tutmaya özen gösteriyor, özellikle Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile iş birliği içinde hareket ediyor. Son dönemde hem Rum kesiminde hem de Türk tarafında İsrail kaynaklı arazi alımlarıyla ilgili çeşitli haberler gündeme geliyor. Bu durum, İsrail’in olası bir kriz anında kaçabileceği veya lojistik destek alabileceği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Tarihsel olarak da benzer bir örnek vardır. İngiliz mandası altındaki dönemde Filistin’e göç edecek Yahudiler önce Kıbrıs’a toplanmış, oradan İsrail’e geçirilmişlerdir” diye konuştu.

9 Kasım 2023'te sinsi planı yazmıştık...

YAYILMASINA İZİN VERİLMEMELİ

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail’in sadece bölgedeki diğer ülkelere değil, Kıbrıs’a da önem verdiğini biliyoruz. Özellikle KKTC’nin açılmasında ekonomik güç ve nüfuz sahibi olması dikkate alınmalı ve bunun yayılmasına izin verilmemeli. Zira ekonomik gücün beraberinde medya, sosyal ve siyasi gücü de beraberinde getirmesi nedeniyle dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.”

TEHDİT TAPUYLA GELİYOR

Dış politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise şu değerlendirmede bulundu: