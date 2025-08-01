Fransa Güney Kıbrıs'a yerleşiyor! Türkiye’ye gözdağı mı? Askerlere 'tam yetki'verildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yıl sonundan önce adaya gelerek anlaşmayı imzalayacağı duyurulurken, Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un da ziyaret kapsamında bugün Güney Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Rum basınına göre Mari Askeri Deniz Üssü’nün modernize edilerek Fransa’nın kalıcı kullanımına açılması ve limanlar ile havaalanlarının da Fransız ordusuna tahsis edilmesi gündemde.

Fransa’nın Total enerji şirketi halihazırda GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet göstermekte.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Macron, denizlerin korunması konusunu “ulusal egemenlik” kavramıyla ilişkilendirerek, Avrupa Birliği ülkelerine açık çağrıda bulundu.

Konuşmasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) destekleyen Macron, toprak egemenliği konusunda “Ege ve Doğu Akdeniz'de tereddütsüz olunmalı” ifadeleriyle doğrudan Türkiye ve KKTC'yi hedef aldı.

Macron, Nice kentinde düzenlenen 3. BM Okyanus Konferansı’ndaki konuşmasında, “Müttefiklerimizin toprak egemenliği tehdit edildiğinde tereddütsüz olmalıyız – Yunanlı ve Kıbrıslı dostlarımızı kastediyorum” dedi.

"TAM HAREKET SERBESTİSİ"

Fransa ile yapılan askeri anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, Fransız askerlerine Güney Kıbrıs toprakları içinde tam hareket serbestisi tanınması oldu.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin ilk olarak duyurduğu anlaşma kapsamında, Fransız savaş uçakları, gemileri ve kara araçları da dâhil olmak üzere tüm askerî unsurlar, “tahliye” bahanesiyle Ada’ya konuşlanabilecek.

Rum yönetimi, bu unsurların faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmeyecek.

"GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR TAAHHÜT"

Rum medyası bile anlaşmanın kapsamına tepki göstererek, “Kıbrıs bölgede yaşanan krizlere dahil olmayabilir ancak Fransa ile imzalanan anlaşma göz ardı edemeyeceği taahhütler içermektedir” ifadesini kullandı.

Rum liderliğinin daha önce “Kıbrıs yalnızca geçiş noktasıdır” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı da yine aynı basın organlarında açıkça dile getirildi.

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan “geliştirilmiş stratejik ortaklık” anlaşması resmen yürürlüğe giriyor.