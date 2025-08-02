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Rus petrol gemileri denizin ortasında kaldı! En büyük alıcıları tehdit edildi, sevkiyat aksadı

Kaynak: Dış Haberler
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Rus petrol gemileri denizin ortasında kaldı! En büyük alıcıları tehdit edildi, sevkiyat aksadı
Rusya, Hindistan, ABD, Gümrük Vergisi, Enerji, Tedarik, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rus petrol gemileri, ABD Başkanı Trump'ın, Rusya'nın en büyük petrol tedarikçisi Hindistan'a tehditleri sonrası denizin ortasında kalakaldı. Yaşanan aksaklıklar, Rusya'dan gelen petrol sevkiyatlarını ciddi şekilde etkilemiş durumda.

Hindistan’ın batı kıyısı açıklarında en az dört Rus petrol tankeri, artan yaptırımlar ve ABD’nin yüksek gümrük tarifesi uyarıları nedeniyle bekletiliyor.

Hint ekonomi basın kuruluşu NDTV Profit’in haberine göre, yaşanan aksaklıklar, Rusya'dan gelen petrol sevkiyatlarını ciddi şekilde etkilemiş durumda.

Rus petrol gemileri denizin ortasında kaldı! En büyük alıcıları tehdit edildi, sevkiyat aksadı - 1. Resim

PETROL GEMİLERİ DENİZİN ORTASINDA KALKALDI

The Moscow Times'dan edinilen bilgilere göre, Achilles ve Elyte adlı iki tanker, Rusya’nın başlıca ihracat limanları Primorsk ve Ust-Luga’dan yükledikleri Urals tipi ham petrolle Jamnagar limanı açıklarında demirlemiş durumda.

Her iki gemi de, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımlara tabi. Aynı şekilde Destan ve Horae isimli diğer iki tanker de kıyıya yanaşmayı bekliyor; bunlardan yalnızca Horae yaptırım listesinde yer almıyor.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Ağustos’a kadar Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını durdurmaması halinde Rus enerji ithalatını sürdüren ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinin ardından geldi. Trump daha önce 50 günlük bir süre tanımış ancak bu süreyi ani bir kararla 10 güne indirmişti.

Rus petrol gemileri denizin ortasında kaldı! En büyük alıcıları tehdit edildi, sevkiyat aksadı - 2. Resim

EN BÜYÜK TEDARİKÇİ TEHDİT EDİLDİ

Bloomberg’in aktardığına göre, Washington’un baskılarının ardından Hindistan hükümeti, devlet kontrolündeki rafinerilere alternatif tedarik kaynaklarını, özellikle Orta Doğu ve Batı Afrika ülkelerini, araştırma ve acil durum planları hazırlama talimatı verdi.

ABD tehdidinin etkisi hızla hissedildi. Hindistan’daki dört büyük devlet rafinerisi, ülkenin toplam rafinaj kapasitesinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturan kuruluşlar, Rus petrolü alımlarını geçici olarak durdurdu. Buna karşın, özel sektörün devleri Reliance Industries ve Rus Rosneft’in kısmen sahibi olduğu Nayara Energy, Rus petrolünün Hindistan’daki en büyük alıcıları olmaya devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

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