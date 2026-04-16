Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan KDV dahil 33 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Inter'in transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün ilgisine rağmen takımda tutmak istediği 30 yaşındaki milli kaleciye yeni sezonda zam yapmayı planlıyor.

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray forması altında hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye'de sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Devler Ligi'nde 3 defa haftanın 11'ine seçilen deneyimli kaleci, Inter'in de radarına girdi.

Uğurcan Çakır, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SOMMER'İN YERİNE UĞURCAN

HT Spor'da yer alan habere göre; Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Uğurcan'ın durumunu yakından takip ediyor. 37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine milli kaleciyi düşünen Milano ekibi, yaz aylarında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmayı planlıyor.

GARANTİ MAAŞI ARTACAK

Uğurcan için "Türkiye içi rekor bonservis" ödeyen Galatasaray, 30 yaşındaki yıldızını bırakmaya niyetli değil. Bu sezon 110 milyon TL garanti ücret kazanan Uğurcan'ın yıllık ücretine enflasyon ve döviz kuruna bağlı iyileştirme yapılması gündemde.

Uğurcan'ın gündel piyasa değeri 15 milyon euro.

MUSLERA'YI ARATMADI

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona erdiği Galatasaray'da bu sezon kaleci sorunu yaşanmazken; sarı-kırmızılılar "Süper Lig'in en az gol yiyen takımı" konumunda bulunuyor.

Fernando Muslera - Dursun Özbek

Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 10 mücadelede kalesini gole kapadı.

