Süper Lig'in yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler'in Başkanı Nahit Eren; teknik direktör arayışı, transfer planlaması ve sportif hedefleri konusunda açıklamalar yaptı. Nahit Eren, "Bir an önce hocanın, futbolcuların transferi konusunda kamuoyunda, taraftarlarımızda bir beklenti var. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Önceliğimiz yabancı hoca. Transfer komitemiz bu yönde bir belirleme yaptı." dedi.

Eren, AA muhabirine, 1 Haziran'da yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tüzük değişikliğine gidildiğini ve yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'in yalnızca Diyarbakır'ın değil Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından destek gören bir kulüp olduğunu belirten Eren, bölgeden, İstanbul'dan, Ankara'dan çok renkli ve geniş bir yönetici kadrosunun bulunduğunu anlattı.

Yönetimin görev dağılımıyla birlikte kulübün bütün sportif alanlarda bu sene elde ettiği başarılara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Bu sene A takımımız Süper Lig'e yükseldi. Aynı zamanda engelsiz basketbol takımımız da Süper Lig'e çıktı. Bunlar kulübümüz açısından bu senenin başarılı sonuçlarındandır. Amedspor yeni geniş yönetim kadrosuyla aynı zamanda yeni branşlar üzerinden de var olacak."

"SÜPER LİG'DE KALICI BİR KULÜP OLACAĞIZ"

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig macerasının uzun yıllar devam etmesini istediğini dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Amedspor, güçlü bir desteği olan kulüp. Türkiye'den, yurt dışından taraftar kitlesinden önemli derecede destek görüyor. Bu taraftarın da en nihayetinde desteklediği takımın Süper Lig'de kalıcı olmasını ve üst sıraları ve Avrupa kupalarını zorlayan bir kulüp beklentisi var. Biz de bunun farkındayız. Yönetim olarak önümüzdeki sezona dair yapılanmamızı da bu bilinçle şekillendireceğiz. Amedspor, Süper Lig'de üst sıraları zorlayan, statları dolduran ve seyir zevki güzel bir oyunla Süper Lig'de kalıcı bir kulübe dönüşecek."

Kulübün henüz çok genç bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Eren, "Bir futbol aklına ihtiyacımız var. Bu konuda tecrübesi ve kariyeri ile rüştünü ispatlamış insanlara da ihtiyacımız var. Yöneticiler olarak idari boyutuyla üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Serkan Reçber hocamızla yeni bir sayfa açtık. Sportif direktörlük müessesesini kulüpte kalıcı hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ YABANCI HOCA"

Transfer çalışmalarına da değinen Eren, şunları aktardı:

"Bu konuda çok büyük bir beklenti var. Bir an önce hocanın, futbolcuların transferi konusunda kamuoyunda, taraftarlarımızda bir beklenti var. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Getireceğimiz hocanın kalıcı, hedefleri olan, Amedspor'un yeni yapılanmasına uygun, Amedspor'un biçtiği yeni yol haritasına da ayak uyduracak bir hoca olması gerekir. Önceliğimiz yabancı hoca. Transfer komitemiz bu yönde bir belirleme yaptı. Tabii ki Türkiye'de de çok kıymetli, değerli hocalarımız var. Ama yeni vizyonumuza uygun hoca arayışı içerisindeyiz. Sportif direktörümüz, futbol şubemiz ve transfer birimimizle birlikte birden fazla hoca üzerinde incelemeler, değerlendirmeler, görüşmeler yapılıyor. Bu hazırlığımız kongre öncesinde başlamıştı ama acele etmek istemiyoruz, doğru hocayla doğru bir planlamayla ilerlemek istiyoruz. Bunun çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyoruz."

"HERKES SABIRSIZLIKLA FLAŞ TRANSFER BEKLENTİLERİ İÇERİSİNDE"

Yabancı oyuncuların yanı sıra yerli ve bölgesel oyunculara da önem verdiklerini dile getiren Eren, futbolun aynı zamanda bulundukları coğrafyada, kentte ve ülkede güçlenmesi yönünde bir politikaya sahip olduklarını belirtti.

Yabancı transferlerinin de olacağını bildiren Eren, şöyle devam etti:

"Kamuoyunu heyecanlandıran transferlerimiz olacak. Ama temel stratejimiz bölge ve ülke futbolunu güçlendirecek futbolcu arayışı, yerli futbolcu arayışı. Tabii ki deneyimi, tecrübesiyle ya da gelecek vadeden futbolcu kotası anlamında gençlere yöneleceğiz. Temel hedefimiz, stratejimiz Amedspor'da kalıcı futbolcu. Amedspor'a gelip özdeşleşecek futbolcu arıyoruz. Spor kültürüne, spor ahlakına, spor etik değerlerine uygun, aynı zamanda karakterli futbolcu arayışımız var çünkü Amedspor olarak kısa sürede bir başarı elde ettik ama sürdürülebilir bir başarı için bu kriterlere uygun futbolcuları da arayıp bulup getirmemiz gerekiyor."

Taraftarlardan transferler konusunda sabırlı olmalarını isteyen Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece taraftarlarımız değil Amedspor'a gönül veren milyonlar var. Herkes sabırsızlıkla flaş transfer beklentileri içerisinde. Amedspor kendi içerisinde yetişmiş teknik ekiplerle, yani Sertaç Küçükbayrak hocamızın, scout ekibimizin, sportif direktörümüzün ve futbol şubemizin içerisinde yer aldığı kolektif bir futbol aklıyla bir transfer politikası belirliyor, çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayının başında Amedspor kamp çalışmalarına başlayacak, kampa girecek. Kamp tarihine kadar transfer konusunda ana omurgayı oluşturma yönünde bir hedefimiz var. Devre arası transferini de düşünerek bütün kotamızı doldurmama gibi de bir politikamız var. Amedspor taraftarları şundan emin olsun ki ekonomik gücümüze göre, yani kulübü ekonomik anlamda da yıpratmayacak bir politika izliyoruz. Bu önemli. Geçmişte birçok kulübün neler yaşadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik gücümüze göre bir politika öngörüyoruz ve bu anlamda da en uygun futbolcu arayışıyla transfer sezonunu sağlıklı bir şekilde tamamlayacağımızdan emin olsunlar."

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