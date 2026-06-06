Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Jürgen Klopp transferi daha başlamadan çıkmaza girdi. Alman teknik adamın menajeri Marc Kosicke, Klopp'un Real Madrid'i düşünmediğini belirtirken, deneyimli çalıştırıcının geleceğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Real Madrid'de hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Enrique Riquelme’nin teknik direktörlük hedefi olarak Jürgen Klopp’u göstermesi, Alman teknik adamın cephesinde karşılık buldu. Klopp’un menajeri Marc Kosicke, iddiaları net bir dille yalanladı.

Jürgen Klopp

RIQUELME'NİN TRANSFER VAATLERİ VE HAALAND GERGİNLİĞİ

Kupasız tamamlanan sezonun ardından mevcut başkan Florentino Perez'in aldığı seçim kararıyla birlikte adaylığını açıklayan Enrique Riquelme, seçilmesi halinde Erling Haaland ve Rodri’yi kadroya katacağını duyurmuştu.

Ancak Riquelme’nin katıldığı bir canlı yayında Erling Haaland yazılı bir forma göstermesi, Manchester City cephesinin tepkisini çekti. İngiliz kulübünün konuyla ilgili yasal işlem başlatmayı düşündüğü belirtilirken, Norveçli golcünün menajeri ve ailesi de bu aşamada bir transfer ihtimalinin bulunmadığını ifade etti.

Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Seçim sürecinde iki adayın teknik direktör tercihleri de netleşti:

Florentino Perez: Yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Enrique Riquelme: Göreve gelmesi durumunda Jürgen Klopp ile masaya oturacağını duyurdu.

Jose Mourinho ve Jürgen Klopp

"GÜNDEMDEKİ TEK İŞ ALMANYA MİLLİ TAKIMI"

Enrique Riquelme'nin Jürgen Klopp açıklamalarının ardından, Alman çalıştırıcının menajeri Marc Kosicke Sky Sports'a konuşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kosicke, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum can sıkıcı. Özellikle mevcut durum ve koşullar göz önüne alındığında Real Madrid ihtimali onun için şu anda kapandı. İlerleyen dönemde ilgi duyabileceği tek iş Almanya Milli Takımı."

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