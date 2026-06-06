Real Madrid'de Jürgen Klopp krizi: Menajeri, "Kapı tamamen kapandı" dedi
Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Jürgen Klopp transferi daha başlamadan çıkmaza girdi. Alman teknik adamın menajeri Marc Kosicke, Klopp'un Real Madrid'i düşünmediğini belirtirken, deneyimli çalıştırıcının geleceğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
- Enrique Riquelme, seçilmesi halinde teknik direktörlük hedefi olarak Jürgen Klopp'u gösterdi.
- Klopp'un menajeri Marc Kosicke, bu iddiaları net bir dille yalanladı ve Real Madrid ihtimalinin şu an kapalı olduğunu belirtti.
- Klopp'un ilerleyen dönemde ilgi duyabileceği tek işin Almanya Milli Takımı olduğunu ifade etti.
- Diğer aday Florentino Perez ise yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.
- Enrique Riquelme'nin Erling Haaland ve Rodri'yi kadroya katma vaadi, Haaland yazılı forma göstermesi nedeniyle Manchester City'nin tepkisini çekti.
- Norveçli golcünün menajeri ve ailesi de bu aşamada bir transfer ihtimalinin bulunmadığını belirtti.
Real Madrid'de hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Enrique Riquelme’nin teknik direktörlük hedefi olarak Jürgen Klopp’u göstermesi, Alman teknik adamın cephesinde karşılık buldu. Klopp’un menajeri Marc Kosicke, iddiaları net bir dille yalanladı.
RIQUELME'NİN TRANSFER VAATLERİ VE HAALAND GERGİNLİĞİ
Kupasız tamamlanan sezonun ardından mevcut başkan Florentino Perez'in aldığı seçim kararıyla birlikte adaylığını açıklayan Enrique Riquelme, seçilmesi halinde Erling Haaland ve Rodri’yi kadroya katacağını duyurmuştu.
Ancak Riquelme’nin katıldığı bir canlı yayında Erling Haaland yazılı bir forma göstermesi, Manchester City cephesinin tepkisini çekti. İngiliz kulübünün konuyla ilgili yasal işlem başlatmayı düşündüğü belirtilirken, Norveçli golcünün menajeri ve ailesi de bu aşamada bir transfer ihtimalinin bulunmadığını ifade etti.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Seçim sürecinde iki adayın teknik direktör tercihleri de netleşti:
Florentino Perez: Yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.
Enrique Riquelme: Göreve gelmesi durumunda Jürgen Klopp ile masaya oturacağını duyurdu.
"GÜNDEMDEKİ TEK İŞ ALMANYA MİLLİ TAKIMI"
Enrique Riquelme'nin Jürgen Klopp açıklamalarının ardından, Alman çalıştırıcının menajeri Marc Kosicke Sky Sports'a konuşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kosicke, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum can sıkıcı. Özellikle mevcut durum ve koşullar göz önüne alındığında Real Madrid ihtimali onun için şu anda kapandı. İlerleyen dönemde ilgi duyabileceği tek iş Almanya Milli Takımı."