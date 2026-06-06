İsrail takımına rest çekti: 'Vicdan' dedi, iki transferi de son anda iptal ettirdi
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Dimitrios Keramitsis ve Leo Borges transferleri için yaptığı girişim, Pogoń Szczecin'in sahibi Alex Haditaghi'nin kararıyla sonuçsuz kaldı. Haditaghi, Gazze'deki gelişmeleri gerekçe göstererek İsrail kulübüyle herhangi bir ticari ilişki kurmanın "ahlaki olarak doğru olmadığını" savundu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
- Pogoń Szczecin, Maccabi Tel Aviv ile stoper Dimitrios Keramitsis ve sol bek Leo Borges'in transferi konusunda temas halindeydi.
- Pogoń Szczecin'in sahibi Alex Haditaghi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferden vazgeçtiklerini bildirdi.
- Haditaghi, kararını Gazze, Lübnan ve İran'daki gelişmelerle ilişkilendirerek, İsrail devletinin eylemleri nedeniyle ticari ilişkiyi ahlaki bulmadığını belirtti.
- Haditaghi, bu kararı Nazi Almanyası örneğiyle açıklayarak, "etiğin kardan ve paradan daha güçlü olması gereken anlar" olduğunu vurguladı.
- Alex Haditaghi, Mart 2025'te Pogoń Szczecin'i devralmıştı ve takım geçen sezon ligi 9. sırada tamamlamıştı.
Soykırımcı İsrail'in takımı olan Maccabi Tel Aviv, Pogoń Szczecin forması giyen stoper Dimitrios Keramitsis ve sol bek Leo Borges'i kadrosuna katmak için Polonya ekibiyle temasa geçti. Görüşmelerin ardından Pogoń Szczecin'in İran asıllı Kanadalı sahibi Alex Haditaghi, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı resmi bir açıklamayla İsrail kulübüyle masadan kalktıklarını duyurdu.
"TİCARİ ÇIKARLARIN VİCDANIN GERİSİNDE KALMASI GEREKİR"
Transferi iptal etme kararının gerekçesi olarak Gazze, Lübnan ve İran'daki gelişmeleri gösteren Haditaghi, işgalci İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yönetimine hitaben yayımladığı metinde şu ifadelere yer verdi:
"Oyuncularımız Léo Borges ile Dimitrios Keramitsis’e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Futbol; siyasetten, sınırlardan ve bölünmelerden daha büyük olmalıdır. Ancak tarihte öyle anlar vardır ki, paranın, ticari çıkarların ve fırsatların vicdanın gerisinde kalması gerekir. İsrail devletinin eylemleri dikkate alındığında, kulübümüzün şu anda İsrail'i temsil eden bir kulüple herhangi bir ticari ilişkiyi sürdürmesini ahlaki olarak doğru bulmuyorum."
Haditaghi, açıklamasının devamında kararını tarihi bir örnekle detaylandırarak, "Nazi Almanyası döneminde yaşamış olsaydım, o rejimi temsil eden hiçbir spor kulübüyle ticari iş birliği yapmazdım. Bugün de aynı ahlaki ölçüyü uygulamak zorundayım. Etiğin kardan ve paradan daha güçlü olması gereken anlar vardır" ifadelerini kullandı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON LİGİ 9'UNCU SIRADA TAMAMLADILAR
Mart 2025'te mali kriz döneminde Pogoń Szczecin'i devralan Alex Haditaghi yönetimindeki Polonya ekibi, teknik direktör Thomas Thomasberg idaresinde geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi vermiş ve Ekstraklasa sezonunu 9. sırada tamamlamıştı.