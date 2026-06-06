İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Dimitrios Keramitsis ve Leo Borges transferleri için yaptığı girişim, Pogoń Szczecin'in sahibi Alex Haditaghi'nin kararıyla sonuçsuz kaldı. Haditaghi, Gazze'deki gelişmeleri gerekçe göstererek İsrail kulübüyle herhangi bir ticari ilişki kurmanın "ahlaki olarak doğru olmadığını" savundu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soykırımcı İsrail'in takımı olan Maccabi Tel Aviv, Pogoń Szczecin forması giyen stoper Dimitrios Keramitsis ve sol bek Leo Borges'i kadrosuna katmak için Polonya ekibiyle temasa geçti. Görüşmelerin ardından Pogoń Szczecin'in İran asıllı Kanadalı sahibi Alex Haditaghi, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı resmi bir açıklamayla İsrail kulübüyle masadan kalktıklarını duyurdu.

Pogoń Szczecin'in İran asıllı Kanadalı sahibi Alex Haditaghi

"TİCARİ ÇIKARLARIN VİCDANIN GERİSİNDE KALMASI GEREKİR"

Transferi iptal etme kararının gerekçesi olarak Gazze, Lübnan ve İran'daki gelişmeleri gösteren Haditaghi, işgalci İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yönetimine hitaben yayımladığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncularımız Léo Borges ile Dimitrios Keramitsis’e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Futbol; siyasetten, sınırlardan ve bölünmelerden daha büyük olmalıdır. Ancak tarihte öyle anlar vardır ki, paranın, ticari çıkarların ve fırsatların vicdanın gerisinde kalması gerekir. İsrail devletinin eylemleri dikkate alındığında, kulübümüzün şu anda İsrail'i temsil eden bir kulüple herhangi bir ticari ilişkiyi sürdürmesini ahlaki olarak doğru bulmuyorum."

Haditaghi, açıklamasının devamında kararını tarihi bir örnekle detaylandırarak, "Nazi Almanyası döneminde yaşamış olsaydım, o rejimi temsil eden hiçbir spor kulübüyle ticari iş birliği yapmazdım. Bugün de aynı ahlaki ölçüyü uygulamak zorundayım. Etiğin kardan ve paradan daha güçlü olması gereken anlar vardır" ifadelerini kullandı.

Pogoń Szczecin'in İran asıllı Kanadalı sahibi Alex Haditaghi

GEÇTİĞİMİZ SEZON LİGİ 9'UNCU SIRADA TAMAMLADILAR

Mart 2025'te mali kriz döneminde Pogoń Szczecin'i devralan Alex Haditaghi yönetimindeki Polonya ekibi, teknik direktör Thomas Thomasberg idaresinde geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi vermiş ve Ekstraklasa sezonunu 9. sırada tamamlamıştı.

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