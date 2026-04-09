Galatasaray'ın İzmir'de 3-1 galip geldiği Göztepe maçına kurtarışlarıyla damga vuran sarı-kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır, 90 dakikanın ardından kameralara yansıyan sözleriyle de adından söz ettirdi. Milli oyuncu, Trabzonspor forması giydiği dönemden takım arkadaşı İsmail Köybaşı'na dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, puanını 67'ye yükselterek, zirve yarışında en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

UĞURCAN DAMGA VURDU

Kritik maçta yaptığı önemli kurtarışlarla takımının 3 puan kazanmasında büyük rol oynayan kaleci Uğurcan Çakır'ın, maç sonu İzmir ekibinden İsmail Köybaşı'na söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Galatasaray'da maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan geldi.

"HASTALIK" İTİRAFI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları, birbirlerini tebrik etti. Bu sırada milli file bekçisi, Trabzonspor'da oynadığı dönemden takım arkadaşı olan İsmail Köybaşı'nın yanına giderek bir süre sohbet etti.

Çakır'ın, Köybaşı'na söylediği, “Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi” sözleri çok konuşuldu.

