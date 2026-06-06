Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları birbirine girdi! 14 şüpheli serbest bırakıldı
Diyarbakır’da Narin Güran davasında yargılanan Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesinin akrabaları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran ailesi ile davada yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Olayda darp sonucu 6 kişi yaralandı; yaralananlar arasında Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenlerinin de olduğu iddia edildi.
- Kavgayla ilgili olarak 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 14 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
- Narin Güran cinayeti davasında mahkûmiyet kararlarının kesinleşme ve bozma süreçlerinden geçtiği, Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezanın yeniden değerlendirildiği biliniyor.
Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davasıyla bağlantılı taraflar arasında çıkan kavga yeni bir soruşturmaya konu oldu.
Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Narin Güran ailesi ile davada yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olayda darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) yaralandı. Yaralananlar arasında Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri de olduğu iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi belli oldu
14 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Narin Güran cinayeti davasında daha önce verilen mahkûmiyet kararlarının üst yargı süreçleriyle birlikte kesinleşme ve bozma süreçlerinden geçtiği, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezanın da yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulduğu biliniyor.