Diyarbakır’da Narin Güran davasında yargılanan Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesinin akrabaları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davasıyla bağlantılı taraflar arasında çıkan kavga yeni bir soruşturmaya konu oldu.

Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Narin Güran ailesi ile davada yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayda darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) yaralandı. Yaralananlar arasında Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri de olduğu iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

14 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Narin Güran cinayeti davasında daha önce verilen mahkûmiyet kararlarının üst yargı süreçleriyle birlikte kesinleşme ve bozma süreçlerinden geçtiği, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezanın da yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulduğu biliniyor.

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