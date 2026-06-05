Türkiye ile Yunanistan, Kapadokya’da düzenlenen 1. Kültür Forumu’nda kültürel iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. Kaçakçılıkla mücadeleden eser iadesine uzanan başlıklarda ortak adımlar öne çıkarken, Parthenon Mermerleri ve kültürel miras tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye ile Yunanistan, kültürel iş birliğini genişleterek Batı’nın tarih yağmacılığına karşı müşterek bir duruş sergileme adımları atıyor. İkili münasebetlere yeni boyut kazandıran “Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu” dün Kapadokya’da gerçekleştirildi.

Yunan mevkidaşı Lina Mendoni ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaçakçılıkla mücadeleye dair iş birliği çerçevesinde Yunanistan’a destek verdi.

Yunanistan’dan kaçırılarak İngiltere’deki British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) Atina ile Londra arasında yıllardır gerginliğe sebep oluyor. Bakan Ersoy buna dair “Türkiye olarak Parthenon Heykelleri konusunda, UNESCO’nun komite toplantılarında Yunanistan’ın tezlerine verdiğimiz destek, kültür varlıklarının ait oldukları tarihî ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür” dedi.

İkli iş birliği çerçevesinde Yunan makamla- rınca ele geçiri- len 1.055 sikke- nin Türkiye’ye iade edildiği duyuruldu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sene imzalanan “Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı” da dikkati çekiyor. Yunanistan’dan 1.055 sikkenin iadesi ise bu zaptın somut neticesi olarak görülüyor.

İŞ BİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRAN HUSUSLAR

Ancak ikili kültürel iş birliğini zorlaştıran bazı hususlar da var. Bunların başında Yunanistan’ın dönüştürdüğü veya yeterince sahip çıkmadığı Osmanlı mimari eserleri geliyor. Öte yandan Yunanistan’ın Türk kültür mirasını kendi adına tescil ettirmek için UNESCO’ya müracaat etmesi de fikir ayrılıklarını pekiştiriyor.

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