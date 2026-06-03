Mahkeme İBB’nin talebini reddetti! Yerebatan Sarnıcı Vakıflar’a devredildi
Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itirazını reddetti. Yerebatan Sarnıcı resmen Vakıfların tasarrufuna geçti. İBB, sanat eserlerini ve eşyalarını toplayarak tarihî sarnıcı boşalttı.
- Vakıflar, 5737 sayılı kanun çerçevesinde Yerebatan Sarnıcı'nı vakıf mülkiyetine geçirdi.
- İBB'nin bu duruma yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
- Fatih Kaymakamlığı, İBB'ye sarnıcı tahliye etmesi için resmî yazı gönderdi.
- Tarihî yapı, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
- İBB görevlileri, belediyeye ait tabloları ve bazı eşyaları sarnıçtan aldı.
- Sarnıcın tekrar ziyarete açılacağı gün henüz duyurulmadı, çalışmaların sürdüğü belirtildi.
MURAT ÖZTEKİN - İstanbul’daki tarihî yapılardan Yerebatan Sarnıcı’nın idaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti. Vakıflar tarafından 5737 sayılı kanun çerçevesinde vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza dair
Yerebatan Sarnıcı kapandı mı? Yerebatan Sarnıcı tahliye sürecine ilişkin bilgiler
İBB’nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine Fatih Kaymakamlığı, İBB’nin tarihî Yerebatan Sarnıcı’nı tahliye etmesi için resmî yazı yazdı. Tarihî yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları ve bazı eşyaları alarak kamyonete yükledi. Sarnıcın tekrar ziyarete açılacağı gün henüz duyurulmazken çalışmaların devam ettiği öğrenildi.