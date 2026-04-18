Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER MASADA

İki liderin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinin tüm bölgeyi yıprattığını belirterek, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, İran’a yönelik ayrılıkçı senaryoların bölgeye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, Irak’ta istikrar ve sükunetin korunmasının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

KALKINMA YOLU PROJESİ'NE DEĞİNİLDİ

Enerji güvenliği konusuna da değinen Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol arzında alternatif güzergahların önemini ortaya koyduğunu belirtti. Bu süreçte Kalkınma Yolu Projesi’nin stratejik değerinin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Erdoğan, projenin hızlandırılmasının tüm taraflar açısından fayda sağlayacağını söyledi.

