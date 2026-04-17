Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırıların ardından 23 Nisan 2026 etkinlikleri iptal edildi mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta iki okula düzenlenen silahlı saldırılar sonrası öğrenciler ve veliler alınan kararları yakından takip ediyor.

HANGİ İLLERDE 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylar nedeniyle 23 Nisan kapsamındaki tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi program düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle, planlanan tüm konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı ile etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası