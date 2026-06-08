Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Vali Hulusi Şahin “En son 5 kişi yakalanmıştı. Bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında" diyerek son durumu duyurdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez’de yer alan Ford Otokoç yetkili servisine ateş açılmasına ilişkin soruşturma hakkında bilgi verdi.

“13 KİŞİ GÖZALTINDA”

İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Vali Şahin, soruşturma kapsamında daha önce 5 kişi alındığını, bugün itibariyle gözaltı sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Vali Şahin “Failin ve faillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmayla en son 5 kişi yakalanmıştı. Sabah da 8 şüpheli alındı ve bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında" dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DA VAR

Şahin, olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti. Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Aynı zamanda Şahin, yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya dair şu açıklamayı yaptı:

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir.

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