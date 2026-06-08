Açıköğretim Fakültesinin 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kayıt yaptıracak kişilerin yaz okulu kayıt tarihinin son gününe kadar ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak/bitecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıt takvimini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihler arasında ders seçimi yaparak kayıt ücretini ödemek suretiyle kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ücreti ödemeyen öğrencilerin kayıtları ise geçerli olmayacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibariye başlayacak, kayıt süreci 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.

3 Temmuz 2026 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.



AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt takvimini paylaştı

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödemeİnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Haberle İlgili Daha Fazlası