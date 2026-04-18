Kırıkkale'ye stratejik üretim üssü: Mühimmatta dışa bağımlılık bitiyor
MKE’nin 1,5 milyar dolarlık dev tesisi eylül ayında açılıyor. Nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretileceği fabrika, Türkiye’nin dışa bağımlılığını bitirecek
YEŞİM ERASLAN- Türkiye savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşıyor. Millî Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Ankara’da düzenlenen “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda dikkati çeken projelerini sergilerken, MKE’nin 1,5 milyar dolarlık dev yatırım programı öne çıktı.
Bu yıl üretime başlaması planlanan Kırıkkale’deki Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası, Türkiye’nin savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
Fabrikada, nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek.
Derişik nitrik asit ve katı TNT gibi enerjik malzemelerin üretimi de ilk defa hayata geçirilecek. Bu stratejik hamle ile Türkiye’nin patlayıcı ham madde konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erecek.
ÜRETİMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA
2023-2027 dönemini kapsayan yatırım hamlesiyle Türkiye, savunma üretiminde hem kapasitesini artıracak hem de kritik alanlarda yerli üretimle dışa bağımlılığı bitirecek.
Dev yatırım programı kapsamında, 155 mm obüs mühimmatı, 76 mm Denizhan millî deniz topu, topçu mühimmatı ve 2,75 inç roketler, 60, 81 ve 120 mm havan mühimmatları, tank ve obüs sistemleri, keskin nişancı fişekleri ve hafif silahlar alanlarında üretim kapasitesi katlanarak artacak.