Pekin'de düzenlenen tarihi yarışta insansı robotlar, insan atletlerin ulaşamadığı bir hıza erişerek yarı maratonda dünya rekorunu kırdı.

Çin'in başkenti Pekin, spor ve teknolojinin iç içe geçtiği tarihi bir ana tanıklık etti.

İkinci kez düzenlenen "Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" kapsamında, insanlar ve robotlar aynı parkurda yan yana yarıştı. 21,1 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden insansı robotlar, elde ettikleri derecelerle bir insanın aynı mesafede ulaştığı en iyi süreyi geride bırakarak dünya rekorunu kırdı.

PİSTİN YENİ SAHİBİ HONOR İMZALI ROBOTLAR

Teknoloji devi Honor tarafından geliştirilen insansı robot modeli, yarışı 50 dakika 26 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Yarışın devamında aynı modelin farklı ekiplerce hazırlanan versiyonları da büyük başarı gösterdi. Diğer robotlar sırasıyla 50 dakika 56 saniye ve 53 dakika 1 saniyelik derecelerle bitiş çizgisini geçti.

Gelen sonuçlarla birlikte dünya genelindeki mevcut insan rekorları kırılmış oldu.

Erkekler yarı maraton dünya rekoru, Mart 2026'da Lizbon'da 57 dakika 20 saniyelik derecesiyle Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'ya aitti.

Kadınlarda ise rekor 1 saat 2 dakika 52 saniye ile Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in elindeydi. Çin'deki yarışta robotların elde ettiği 50 dakika bandındaki süreler, bu rekorların çok ötesinde bir performans sergiledi.

METAL BARİYERLERİN ARDINDA BÜYÜK REKABET

Binlerce insan koşucunun ter döktüğü parkurda, metal bariyerlerle ayrılan paralel hatta 105 adet insansı robot kendi arasında yarıştı.

Teknoloji şirketleri, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin geliştirdiği robotların yer aldığı organizasyonda, geçen yıla oranla büyük bir değişim gözlendi. Geçen yıl 2 saat 40 dakika seviyesinde olan bitirme süreleri, bu yıl inanılmaz bir hızla aşağı çekildi.

Geçen yılki organizasyonda çok sayıda robot denge kaybı yaşayıp düşerken, bu yılki yarışta robotların hareket kabiliyetlerinin arttığı görüldü.

Hızın yanı sıra denge ve koordinasyon bakımından üstün yetkinlik sergileyen metal atletlerin büyük bölümü, parkuru sorunsuz şekilde tamamladı.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK KRİTİK TEKNOLOJİ

Çin yönetimi, yapay zeka ile entegre çalışan bu robotları geleceği şekillendirecek kritik bir alan olarak değerlendiriyor. Zorlu fiziksel şartlara dayanan bu makinelerin afet kurtarma, zehirli atık temizleme, akıllı imalat ve yaşlı bakımı gibi hayati alanlarda dönüştürücü rol oynaması hedefleniyor.

