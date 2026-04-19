Küresel diplomaside çözüm ekseni; Antalya Diplomasi Forumu

Bugün uluslararası ilişkilerde asıl krizin savaşlardan ya da ekonomik dalgalanmalardan çok, görünmeyen ama en derin kırılma, devletlerin iletişim kurma ve güven üretebilme kapasitesinin giderek zayıflamasıdır. Devletler arasında iletişim kanalları açık görünse de, gerçekte güven üreten, krizleri yumuşatan ve çözüm doğuran diplomasi giderek daha etkisiz hâle geliyor. Bu yüzden mesele artık sadece güç dengeleri değil; diplomasinin nerede, nasıl ve hangi zihniyetle yapıldığıdır...

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026), 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'daki NEST Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. 147 ülkeden devlet ve hükûmet başkanları, bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin dâhil olduğu yaklaşık 4.500 katılımcıyı ağırlayan forum, küresel krizlerin gölgesinde çözüm arayan dünyanın en geniş kapsamlı diplomatik buluşmalarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Antalya Diplomasi Forumu, klasik uluslararası toplantıların tekrar eden kalıplarından ayrışan; diplomasiyi daha doğrudan, daha hızlı ve daha sonuç odaklı kurabilen güçlü bir zemin olarak öne çıkıyor. Sadece bir konferans değil; farklı aktörlerin aynı masada daha doğrudan konuşabildiği, daha hızlı temas kurabildiği bir alan.

Bu yıl beşinci kez gerçekleşen forum, 150’den fazla ülkeden temsilciyi, 20’yi aşkın devlet ve hükûmet başkanını ve 50’den fazla bakanı bir araya getirerek; Gazze’den Ukrayna’ya uzanan krizlerin 40’tan fazla panelde ele alındığı, 75 uluslararası kuruluşun katılımıyla küresel diplomasinin merkezine dönüşen stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

2026 ilk çeyreğinde dünya aynı anda birden fazla kriz hattının içinde sıkışmış durumda. Gazze’deki yıkım, Ukrayna–Rusya savaşının Avrupa güvenlik mimarisinde açtığı kırılma ve Kızıldeniz’den Asya-Pasifik’e uzanan gerilim hattı aslında tek bir şeyi gösteriyor; küresel sistem artık tek merkezden yönetilemiyor. Güvenlik parçalı, ticaret kırılgan, siyaset ise daha sert.

Ama burada hepimizi en çok düşündüren şey, uluslararası kurumların bu tabloya verdiği karşılığın giderek zayıflaması. Birleşmiş Milletler birçok dosyada etkisiz kalıyor, Avrupa Birliği çoğu zaman gecikmiş refleksler veriyor, Batı diplomasisi ise çözüm üretmekten çok mevcut düzeni korumaya çalışıyor. Ortada bir sistem var ama ürettiği sonuç giderek azalıyor.

Çünkü burada diplomasi yalnızca daha hızlı temas kurmakla sınırlı değil; aynı zamanda adalet, vicdan ve güven ekseninde yeniden anlam kazanıyor. Türkiye’nin ortaya koyduğu yaklaşım, güç merkezlerinin çıkarlarını değil, küresel hakkaniyeti ve insani sorumluluğu önceleyen bir diplomasi anlayışını temsil ediyor. Bu da ADF’yi sıradan bir forum olmaktan çıkarıp, yeni dönemin ahlaki ve stratejik diplomasi merkezlerinden biri hâline getiriyor.

ADF26 “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” teması da aslında çok net bir gerçeğe işaret ediyor. Sadece siyasi değil, normatif olarak da parçalanmış bir dünyadayız. Bu da ortak dil kurmayı zorlaştırıyor.

Cenevre, New York, Brüksel gibi merkezler uzun yıllar diplomasinin ağırlık noktalarıydı. Ancak bugün bu merkezlerin temel sorunu, sahadan giderek uzaklaşmalarıdır. Diplomatik metinler artarken, bu metinlerin sahadaki karşılığı zayıflamaktadır.

Türkiye’nin son yıllarda Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tahkim ettiği yeni dış politika yaklaşımı, daha müdahil, daha aktif ve gerektiğinde risk alan bir çizgiye oturuyor. “Dünya beşten büyüktür” ifadesi de sadece kurumsal bir eleştiri değil; küresel sistemin adalet üretme kapasitesine yönelik güçlü bir itiraz.

Türkiye’nin Gazze’den Ukrayna’ya, tahıl koridorundan esir takaslarına kadar birçok başlıkta sahaya doğrudan girmesi de bu yaklaşımın sonucu...

Bugün katil İsrail tarafından Gazze’de yaşatılan soykırım, uluslararası sistemin meşruiyet krizini en sarsıcı hâliyle ortaya koymuş durumda. On binlerce bebeğin ve masum sivilin katledildiği bu tablo, artık sadece bir savaş değil; insanlığın vicdanında açılmış onarılması güç bir yaradır. İnsan hakları söyleminin jeopolitik hesaplara kurban edildiği bu süreç, diplomasiyi teknik bir müzakere alanı olmaktan çıkarıp etik bir hesaplaşma zeminine dönüştürdü. Türkiye’nin burada sergilediği kararlı duruşu, sadece bir siyasi tercih değil; insanlık onurunu ve vicdanı merkeze alan tarihsel bir sorumluluk olarak okumak gerekir.

Bu vicdani duruş, Türkiye’nin operasyonel diplomatik gücüyle birleştiğinde ortaya çok daha geniş bir etki alanı çıkıyor. Moskova–Kiev hattındaki ara buluculuk girişimlerinden Karabağ’daki tarihî zafere, Afrika’daki post-kolonyal uyanıştan bölgesel kriz yönetimlerine kadar her başlık, Türkiye’nin artık sadece olayları izleyen değil, süreci doğrudan inşa eden bir aktör olduğunu kanıtlıyor.

Özellikle bugün İran ve İsrail arasındaki gerilimin bölgeyi topyekûn bir istikrarsızlığa sürükleme riski ve Suriye’de yeniden inşa sürecinin başladığı bu kritik dönemde, Türkiye’nin dengeleyici ve oyun kurucu rolü hayati bir önem taşımakta. Türkiye; yayılmacı politikalara karşı baraj kuran, krizlerin seyrini değiştiren ve en önemlisi, küresel sistemin tıkandığı her noktada yeni bir çıkış yolu inşa edebilen asıl diplomatik merkezdir.

Elbette burada askerî kapasite önemli ama tek başına belirleyici değil. Asıl farkı oluşturan şey, bunun nasıl bir siyasi akılla ve diplomatik refleksle kullanıldığı. Tahıl koridoru ve esir takası gibi örnekler, sert gücün ancak diplomasiyle birleştiğinde sonuç üretebildiğini gösteriyor.

Bu çerçeveden bakıldığında Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye’nin köklü devlet aklını ve diplomatik tecrübesini sahaya yansıtan kurumsal bir öz güven alanıdır. Türkiye artık yalnızca kendisine sunulan gündemleri takip eden ya da ikili ilişkilerle sınırlı kalan bir aktör değil; diplomatik zemin kuran, tıkanmış müzakere kanallarını açan ve küresel denklemin yönünü etkileyen kurucu bir güçtür. ADF’nin giderek artan etkisi de Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, küresel diplomaside oyun kurucu merkezlerden biri hâline geldiğini göstermektedir.

Bugün dünya çok merkezli ve kırılgan bir denge arayışı içindedir. ABD merkezli yapı dönüşürken Avrupa stratejik kapasite kaybı yaşamaktadır; Asya çok merkezli rekabetin alanına dönüşmüş, Afrika ise jeoekonomik mücadelenin yeni sahası hâline gelmiştir. Türk dünyası ise kurumsallaşma sürecindeki bir iş birliği zemini olarak öne çıkmaktadır. Buna enerji jeopolitiği de eklendiğinde; tedarik hatları, transit koridorlar ve güvenlik mimarisi artık dış politikanın belirleyici unsuru hâline gelmiştir.

Böylesi bir tabloda Türkiye’nin edilgen kalması mümkün değildir. Çünkü bu coğrafya, yalnızca izleyen değil; devlet kuran, düzen inşa eden ve tarih üreten bir merkezdir.

Antalya Diplomasi Forumu’nun asıl anlamı da burada belirginleşir: Küresel sistem yalnızca siyasi olarak değil, aynı zamanda iletişimsel olarak da tıkanmıştır. Krizlerin önemli bir bölümü yanlış kurulan cümlelerden, eksik bırakılan anlatılardan ve zayıflayan güven dilinden beslenmektedir. Bu nedenle mesele artık sadece diplomasinin nerede yapıldığı değil; hangi akılla, hangi dille ve hangi vizyonla kurulduğudur.

