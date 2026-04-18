Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının annesinin tabut başındaki feryadı ise yürekleri dağladı.

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışması ile tanınan şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Bodrum’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine oksijen gitmemesi sonucu hayatını kaybeden Şişman için ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Cenaze töreni, Akyaka Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şişman’ın naaşı dualar eşliğinde defnedildi. Törene sanat camiasından isimlerin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda seveni katıldı.

Cenazede annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman ve kardeşi Rıfat Şişman da hazır bulundu.

Törende duygusal anlar yaşandı. Acılı anne Sevgül Dalbudak’ın tabut başında gözyaşları içinde “Gel annem” diyerek feryat etmesi törene katılanları derinden etkiledi. Sevenleri de gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

SÜRPRİZ YAPACAKLARDI, CENAZESİNE KATILDILAR

Öte yandan Rıza Tamer Şişman’ın 21 Nisan’daki doğum gününde İstanbul’da düzenlenecek bir ödül törenine katılmayı planladığı, ardından arkadaşlarının sürpriz bir kutlama hazırlığında olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından yakın dostları Muğla’ya gelerek cenazeye katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER ÇELENK GÖNDERDİ

Türkiye’nin dört bir yanından, özellikle İstanbul ve İzmir’den çok sayıda kişi Akyaka’ya akın etti. Ünlü isimler Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer de çelenk göndererek taziyelerini iletti. Sanatçının tabutunun başına gitarının konulması ise dikkat çekti.

Rıza Tamer Şişman, katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sergilediği performans ve sahne enerjisiyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmış, yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak hafızalarda yer edinmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası