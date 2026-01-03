Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %1,81 primle 11.498 puandan kapanış yaptı ve 11.605’te bulunan tarihi zirveye oldukça yaklaştı. Kısa vadede pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonu takip edilirken, kamu tarafından yeni yıl zamlarının daha düşük seviyede yapılaması ve ülke risk primindeki düşüş borsayı destekledi. Bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni yılın ilk işlem gününü de içine alan haftayı pozitif bir görünümle tamamladı. Endeks bu haftayı %1,81 primle 11.498 puandan tamamladı. Bu performans, aynı zamanda haftalık bazda tüm zamanların rekor kapanışına da işaret etti. Son durumda borsa endeksi, 11.605’te bulunan tarihi zirvenin de %0,92 gerisinde konumlandı.

MORALLER YÜKSELİYOR

Analistler, BİST 100 endeksinin benzerlerine göre iskontolu işlem gördüğünü ve son haftalarda ülke risk priminde yaşanan düşüşle birlikte borsada morallerin düzelmeye başladığını belirterek, “Pazartesi açıklanacak ve düşük gelmesi beklenen aralık enflasyonunun ardından dikkatler ocak ayının ikinci yarısında TCMB’nin faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrilecek” diye konuşuyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yeni yılda kamu tarafından yapılan fiyat düzenlemelerinin de %18,95’e çekilerek, beklenen enflasyonda uyumlu şekilde gerçekleştiğini aktaran analistler, “Böylece ocak ve şubat enflasyon rakamlarının da daha makul düzeyde arttığı görülebilir. Borsada yeni yılın ilk işlem günündeki %2,1 oranındaki yükseliş de bu olumlu beklentilerden destek buluyor” ifadelerini kullanıyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

BİST 100’de son 3 haftalık süreçte 11.000 desteğinin korunduğuna dikkat çeken analistler, “50 günlük ortalama 11.115 ve 100 günlük ortalama 11.075 seviyesinde bulunuyor. Bu bant, kritik destek bölgesi konumunu sürdürebilir. Yukarıda ise 11.605 zirvesi artık yakın bir direnç olarak öne çıkıyor. Pozitif görünümün devamı halinde yeni rekor seviyeler test edilebilir” görüşünü savunuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen hisseler:

-QUAGR: 3,05 TL (%11,72)

-BRSAN: 569,50 TL (%10,91)

-YKBNK: 38,12 TL (%8,36)

-KTLEV: 21,22 TL (%8,32)

-GARAN: 149,70 TL (%7,39)

-ISCTR: 14,38 TL (%6,28)

-TAVHL: 310,75 TL (%6,24)

-BRYAT: 2,279,00 TL (%6,15)

-AKBNK: 73,50 TL (%6,14)

-TUKAS: 2,57 TL (%5,33)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler:

-PATEK: 21,46 TL (%-26,41)

-IZENR: 9,71 TL (%-14,37)

-TABGD: 212,00 TL (%-8,78)

-TURSG: 11,50 TL (%-7,93)

-PASEU: 130,00 TL (%-7,54)

-EFOR: 23,50 TL (%-6,37)

-BALSU: 17,22 TL (%-6,16)

-DSTKF: 560,00 TL (%-6,04)

-DOHOL: 17,47 TL (%-4,80)

-ALTNY: 14,91 TL (%-4,73)

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

