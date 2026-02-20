Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı Köyü’nde zemin hareketliliği nedeniyle Afete Maruz Bölge’deki 19 konuttan 7’si tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı Köyü’nde zemin hareketliliği nedeniyle bazı konutlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Afete Maruz Bölge sınırları içinde yer alan 19 konuttan 7’sinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

YILLARDIR GÖZETİM ALTINDA

Valilik açıklamasında, bölgedeki zemin hareketliliğinin yeni bir durum olmadığı ve yıllardır takip edildiği vurgulandı. 1959 yılından bu yana heyelan riski taşıyan alan, 1967’de Bakanlar Kurulu kararıyla resmi olarak Afete Maruz Bölge ilan edilmişti. Daha önce talepte bulunan vatandaşlara “Evini Yapana Yardım” (EYY) yöntemiyle konut inşa edilmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise bölgede düzenli gözlem ve teknik incelemeler yürütmüştü.

Heyelan riski harekete geçirdi! 19 konuttan 7si boşaltıldı

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Ancak bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle zemin hareketliliği önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale geldi. Bu kapsamda güvenlik tedbirleri alınarak 7 konut tahliye edildi, diğer 12 konut için ise teknik ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Valilik, tahliye edilen konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve sürecin İlçe Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yakından takip edildiğini açıkladı.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve can güvenliğinin riske atılmaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, alanda yapılacak teknik incelemeler sonucu ek önlemlerin de alınacağı ifade edildi.

