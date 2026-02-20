Orta Doğu'ya İran ile gerilimin tırmandığı ilk günden bu yana büyük askeri sevkiyatlar yapan ABD, Başkan Donald Trump'ın vur emrini bekliyor. ABD'nin İran'a olası saldırısında Tahran'daki liderlere suikast düzenleneceği vurgulandı.

Umman ve Cenevre'de gerçekleşen ABD-İran nükleer müzakerelerine rağmen iki ülke arasındaki tansiyon düşmüyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendiriyorum" açıklamasından sonra gözler yeniden bölgeye çevrildi.

Pentagon'un bölgeye yaptığı büyük askeri sevkiyatlar, savaşın kapısının aralanması olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN EMRİ BEKLENİYOR

ABD ordusunun, İran'a karşı gelişmiş saldırı planları geliştirdiği belirtilerek, bu planların, İranlı liderleri tek tek hedef almayı ve Başkan Trump'ın emri vermesi halinde rejim değişikliğini de içerdiği ifade edildi.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTINA BENZER OLABİLİR

Reuters'ın aktardığına göre; ABD'li yetkililer, planlamanın nükleer ve askeri tesisleri vurmanın ötesine geçtiğini ve 2020'de Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya benzer hedefli suikastları da içerebileceğini ifade etti.

Öte yandan İsrail'in geçmişte İranlı komutanlara yönelik düzenlediği saldırılar da yeni planlamada örnek teşkil edebileceğinin altı çizildi.

WASHINGTON'UN KORKUSU EKONOMİK

Öte yandan ABD yetkililerinin, İran'ın misilleme yapacağını ve bunun da Amerikan kayıplarına, bölgesel gerilimin tırmanmasına neden olacağı seçeneğini de göz ardı etmediği belirtildi.

İran'ın misillemesinin Hürmüz Boğazı gibi önemli petrol yollarına yönelik tehditlere yol açabileceği ifade edildi.

