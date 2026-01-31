Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çarşamba günü Kuzey Kivu bölgesindeki Rubaya kasabası yakınlarındaki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıkarken, kayıp 25 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeni bir maden faciası yaşandı. Ülkedeki isyancı M23 grubundan yetkililer tarafından açıklamaya göre Çarşamba günü ülkenin doğusundaki Rubaya kasabası yakınlarındaki koltan madeni sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı madenlerde çökme yaşandı.

Heyelan felaketi iki ülkeyi birden sarstı: 250den fazla ölü var

EN AZ 200 CAN KAYBI VAR

İsyancı grup tarafından atanan Kuzey Kivu Valiliği Sözcüsü Lumumba Kambere Muyisa, bugün olay hakkında açıklamada bulunarak, "Şu an en az 200 can kaybı var. Bazı kişiler hala toprak altında gömülü ve kurtarılamamış halde" ifadelerini kullandı. Yaralıların yakınlardaki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını bildiren sözcü, bu kişilerin bugün ambulanslar aracılığıyla Rubaya’ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki en yakın şehir Goma’ya sevk edileceğini bildirdi.

AYNI FACİA TEKRAR TEKRAR YAŞANIYOR

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan eski bir madenci, tünellerin elle kazıldığını, kötü inşa edildiğini ve bakımsız bırakıldığı için tekrar tekrar toprak kaymaları yaşandığını söyledi. Her bölgede kontrol veya güvenlik önlemleri olmadan kazıların yapıldığını aktaran madenci, bir çukura yaklaşık 500 madencinin girebildiğini vurgularken, tünellerin çukurlara paralel olarak uzanması nedeniyle bir çökmenin birçok çukuru aynı anda etkileyebileceğini ifade etti.

ENDONEZYA'DA DA BİLANÇO ARTIYOR

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıkarken, kayıp 25 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Antara ajansının haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, bölgede 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Can kaybının 55'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 41 kişinin kimliğinin belirlenerek cenazelerinin ailelerine teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü, olayda şimdiye kadar 75 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

