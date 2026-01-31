SPOR SERVİSİ
Eyüpspor, Alanyaspor'u 3 golle devirdi: 5 maçlık hasret sona erdi
Düşme potasından çıkmak isteyen Eyüpspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Son maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbul temsilcisi, ligde 5 maçlık galibiyet hasretine Alanya'da son vermeyi başardı.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Süper Lig'in 20'nci haftasında Eyüpspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendi.
- Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor, 22 puanda kaldı.
- Ligde 5 maç sonra kazanan Eyüpspor, 18 puana yükseldi.
Süper Lig'in 20'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda 3-1'lik skorla sevinen taraf eflatun-sarılı ekip oldu.
Ev sahibi ekip, maçın henüz 3'üncü dakikasında Güven Yalçın'la öne geçti. Talha Ülvan'ın 49'uncu dakikada kaydettiği golle skora eşitlik getiren Eyüpspor, 86'ncı dakikada Charles-Andre Raux Yao ve 90'da Prince Obeng Ampem'in sayılarıyla galibiyete uzandı.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor, 22 puanda kaldı. Ligde 5 maç sonra kazanan Eyüpspor, 18 puana yükseldi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş, 4 gollü maçta Eyüpspor'a takıldı: Skoru koruyamadı, bir puana razı oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR