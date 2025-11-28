Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Yurdun tamamında sel, sağanak ve fırtına var
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı verildi. Özellikle yarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Antalya için uyarı üstüne uyarı geldi. Pazar günü ise yurdun tamamında yağış var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
- Yurt genelinde parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı, Denizli'nin güney ve batısı ile Antalya'da yerel kuvvetli; Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
- Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski bulunuyor.
- Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
- Kuvvetli yağışların Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor.
Yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yarın Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.