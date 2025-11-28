Türkiye ve Ermenistan, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması için teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Toplantılar, Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Gümrü'de iki ülkenin ilgili temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri 28 Kasım 2025 tarihinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Ermenistan’ın Gümrü şehrinde bir araya gelmişler ve Kars-Gümrü Demiryolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

