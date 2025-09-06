Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyannameler için verilen maktu damga vergisi yüzde 50 arttırıldı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyannamelere ilişkin maktu damga vergisi tutarı yüzde 50 artırıldı. Gümrük idarelerine verilen beyannameler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi. İşte detaylar... 

Beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında artışa gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 50 ARTTI

Buna göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

BEYANNAME ÜCRETLERİ 

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.

Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.

Değişiklikler, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

