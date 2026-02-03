Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 20 işçi, akşam yemeğinde yedikleri pilavın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaşandı. İddiaya göre, akşam yemeğinde pilav yiyen işçiler, yemekten yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı hissetmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edilirken, bazı işçiler de ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaydan toplam 20 kişi etkilenirken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune alarak laboratuvara gönderdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası