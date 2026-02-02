Anadolu Ajansı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Evdeki 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Esra Bağcı, 112 Acil Sağlık Merkezini arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyledi.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Armağan Çağlayan camiye saçı açık girenlere tepki gösterdi: Kutsala saygınız olsun
BABA KIZ CAN VERDİ
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
2 KİŞİ HASTANEDE
Hayrunisa Bağcı'nın kardeşi Esra ve babaannesi Emine Bağcı da sağlık personelince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR