İslam âleminde büyük öneme sahip mübarek günlerden biri olan Berat Kandili, bütün yurtta ibadetlerle idrak edildi.

“Berat” kelimesi kurtuluş ve temize çıkma anlamına gelirken, üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu anlamlı gün, ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Berat Kandili dolayısıyla Türkiye genelinde dün camiler dolup taştı. Müslümanlar, bu mübarek geceyi namaz kılarak ve Kur’ân-ı kerim tilavetinde bulunarak geçirdi. Eller semaya tövbe için açıldı. Özellikle büyük camilerde düzenlenen programlar, manevi atmosferin güçlenmesine katkı sağladı. İbadetlerle geçen gece, vatandaşların gönüllerine huzur verdi.

