ESMA ALTIN / ANKARA - Gazi Üniversitesinin koordinatörlüğünde ve Ankara Üniversitesi ile ODTÜ ortaklığında kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) ağır seyreden ve artık ilaçlı tedavilere de cevap vermeyen ileri düzey depresyonlara yönelik transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi üzerinde çalışıyor.

Projenin araştırmacılarından Dr. Hasan Kılınç, TMS tedavisinin depresyon belirtilerini gidermek maksadıyla beyinde bulunan sinir hücrelerini uyardığını kaydederek “Bu işlemin asıl maksadı, beyine tekrarlayan manyetik sinyallerin devamlı şekilde verilmesi. Oldukça güvenli bir işlem” dedi.

TMS’de uygulanan tekrarlayan manyetik sinyallerin hastanın kafatasına ağrı yapmadan gönderildiğini anlatan Kılınç, “Beyinin farklı yerlerinde bulunan alanların iletişimini güçlendirmek için hücreler uyarılıyor. Ayrıca TMS kişide bir yan etkiye yol açmıyor, tedavi uygulanan kişi bilinç kaybı yaşamıyor. Hastada en fazla baş ağrısı olabiliyor. TMS, ilaç tedavisinin etkili olmadığı durumlarda kullanılmasının yanı sıra ilaçların çok fazla yan etki oluşturduğu durumlarda da başvurulan bir yöntem. Travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni, endişe, multipl skleroz, noropatik ağrı ve fibromiyalji panik bozukluk gibi hastalıklar TMS ile tedavi edilebiliyor” ifadelerini kullandı.



