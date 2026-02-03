Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Al Ittihad'dan 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Al Ittihad'dan Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fransız futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Marco Asensio mest etti, Sadettin Saran ayakta alkışladı

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Transfere ilişkin daha önce çıkan haberlerde deneyimli golcünün 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

Real Madrid'in ardından Al-Ittihad'a transfer olan Benzema, Suudi Arabistan ekibinde 83 maçta 54 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

YENİ KONTRAT KRİZ ÇIKARDI

Fransız yıldızın, Al-Ittihad'ın sunduğu yeni kontratı saygısızlık olarak gördüğü için antrenmanlara ve maçlara çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası