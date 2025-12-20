CHP’de kriz derinleşiyor: Arınma çağrısı yaptıkları için disipline sevk edilen 30 eski ilçe başkanı geri adım atmayarak, Özgür Özel yönetimine karşı yeni bir bildiri yayımlayıp “Aklanıp gelsinler” çağrısını yineledi.

CHP yönetimi, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine arınma çağrısı yapan İstanbul’un 30 ilçesinin eski ilçe başkanını, geçtiğimiz hafta, kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk ederken, başkanlar geri adım atmayıp Özgür Özel ve yönetimine karşı bir bildiri daha yayımladı. Eski başkanlar bildiride “Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır; partimiz arınmalıdır. İfadelerimizin arkasında olduk, bugünde arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz” açıklaması yaptı.

“Rakiplerimizle mücadele ederken, kendi değerlerimiz ayaklar altına alınmamalıdır” diyen eski başkanlar “Aklanıp gelsinler” çağrısını tekrarlayarak, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ismi yargıya taşınan kişilerin parti üyeliklerinin aklanıncaya kadar askıya alınmasını tekrar talep etti.

Arınma çağrısının yalnızca bir başlangıç olduğunu belirten CHP’li isimler “Mücadeleye devam ediyoruz” dedi. Eski başkanlar “Bu haykırış, tarihimizin bize yüklediği, hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluğumuzun gereği, akıl ve vicdan hareketidir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

