ABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı! "Ankara savunmadan stratejik üstünlüğe yükseldi"

Savunma sahnesinde rüzgâr bu kez Ankara’dan esiyor. ABD merkezli FDD’s Long War Journal, Türkiye’nin IDEF 2025’te görücüye çıkardığı Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesi ile Gazap sığınak delici termobarik bombasını, “Ankara’nın artık sadece sınırlarını koruyan değil, bölgesel dengeleri şekillendiren ve gerektiğinde masanın şeklini değiştirebilecek bir güç” şeklinde değerlendirdi.

Analizde, bu silahların yalnızca savunma amaçlı değil, “Türkiye’ye Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’nun derinliklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada stratejik üstünlük sağlayacak” şekilde tasarlandığı vurgulandı.

İlgili Haber Türkiye’nin ilk Hipersonik Balistik füzesi görücüye çıktı! İşte ROKETSAN'ın yeni sürprizi

TÜRKİYE, ÇOK EKSENLİ CAYDIRICILIK AĞI KURUYOR

Raporda, Kuzey Kıbrıs’taki askeri varlık, Somali’deki üs anlaşmaları, Suriye’deki faaliyetler ve yeni füze sistemlerinin birleşmesiyle Türkiye’nin çok eksenli bir caydırıcılık şemsiyesi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Analiz, Dürzi azınlığa yardım eden İsrail operasyonlarına karşı Türkiye’nin Suriye’deki adımlarının ve hipersonik-derin vuruş silahlarının, bazı ülkelerde “kuşatılmışlık” algısını artırdığına işaret etti.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİNDE ZİRVEYE DOĞRU

FDD’ye göre, Türkiye savunma sanayisinde %80 yerli üretim oranına ulaşarak 3.500’den fazla şirket ve 100 bini aşkın istihdamla 20 milyar dolarlık üretim kapasitesini yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın IDEF 2025’te sarf ettiği “Bu, bir milletin bağımsızlığa yürüyüşüdür” sözleri hatırlatılarak, Tayfun Blok-4 ve Gazap’ın bu vizyonun “stratejik taçlandırması” olduğu ifade edildi.

Ayrıca Tayfun Blok-4 ve Gazap gibi yerli füze ile mühimmatların bu vizyonun somut birer ürünü olduğu aktarılırken şu ifadeler kullanıldı: