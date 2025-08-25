Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TCDD onlarca personel alacak! Sadece erkek adaylar başvurabiliyor, işte nedeni

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TCDD, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğü'nde çalışmak üzere personel alımı yapacak. Sözlü sınavla 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere toplam 80 işçi alınacak. Kadroların "Tehlikeli işler" kapsamında olması nedeniyle sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) iş alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCDD'nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav sonucu 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere 80 işçi alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN 

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

TCDD onlarca personel alacak! Sadece erkek adaylar başvurabiliyor, işte nedeni - 1. Resim

SADECE ERKEK ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLECEK 

Özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan "işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler" kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

