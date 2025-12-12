DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek çözüm ve barış sürecine dair görüşmelerde bulundu. Ali Babacan, "Yüzde 5 ihtimal bile olsa destekleyeceğiz" derken, Buldan ve Sancar sürecin toplumsal katılımla ilerleyeceğini vurguladı.

DEM Parti’den Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede, taraflar çözüm ve barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, toplantıda kendi hazırladıkları rapor üzerinden konu başlıklarını ele aldıklarını belirterek, birkaç gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunacakları ortak raporun çıkacağını ifade etti.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Babacan, "Yüzde 5 ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destek vereceğiz" dedi. Ayrıca, sürece ilk desteği kendilerinin verdiğini hatırlatarak, geçmişte dışişleri ve AB müzakerelerinde edindikleri tecrübeleri paylaştı ve heyete teşekkür etti.

DEM Parti’den Pervin Buldan, DEVA Partisi’nin sürece başından itibaren katkı sağladığını belirterek, birinci aşamanın tamamlandığını ve artık yasal düzenleme ile Barış Yasası’na ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mithat Sancar ise toplumsal katılımı artırarak mevcut noktadan daha ileriye gidilebileceğini söyleyerek, olası zorlukların toplumsal destekle aşılabileceğine dair güven verdi.

