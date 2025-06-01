Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Husumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu

Husumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Husumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan iki akraba arasında çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan Erkan Öncü ile B.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SATIR BOĞAZINA GELDİ

Kavga sırasında Erkan Öncü satırla boğazından, B.S. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Husumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu - 1. Resim

Ağır yaralanan Erkan Öncü, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİSİ DE AKRABA ÇIKTI

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan B.S. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. B.S.'nin husumetlisi olan Öncü ile akraba olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya'da köprü çöktü, yolcu treni raylardan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu... - 3. SayfaMustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme!Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü - 3. SayfaYamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştüİzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var - 3. Sayfaİzmit'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savruldu - 3. Sayfa9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savrulduBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladı! Sahiplerine de saldırdılar - 3. SayfaBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladıBodrum'da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı - 3. SayfaBodrum'da minibüs kaza yaptı, en az 15 yaralı!
Sonraki Haber Yükleniyor...