Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu...

Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu...

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu...
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Bursa'da oğlundan haber alamayan bir baba kaldığı bağ evine gidince korkunç bir manzara ile karşılaşmıştı. Kanlar içindeki evladının yanında balta bulmuş, durumu hemen yetkililere haber vermişti. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği tespit edilince de polisler zanlıların peşine düşmüştü. Cinayette yeni bir gelişme yaşandı, içlerinden biri...

Olay geçtiğimiz günlerde Orhangazi ilçesinde bir bağ evinde yaşandı. Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki bağ evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bursa'da kan donduran cinayet! Babası oğlunu çiftlik evinde kanlar içinde buldu - 1. Resim

BALTA İLE KATLEDİLDİ

Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST!

Kan donduran suikasta ilişkin gözaltına alınan H.E, M.G. ve N.P. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu... - 2. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı! Ölü sayısı 151'e çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü - 3. SayfaYamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştüİzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var - 3. Sayfaİzmit'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savruldu - 3. Sayfa9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savrulduBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladı! Sahiplerine de saldırdılar - 3. SayfaBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladıBodrum'da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı - 3. SayfaBodrum'da minibüs kaza yaptı, en az 15 yaralı!Polisin aracından kalaşnikoflar çıkmıştı! Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı - 3. SayfaPolisin aracından kalaşnikoflar çıkmıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...