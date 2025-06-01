Mustafa Karaman cinayetinde yeni gelişme! Babası bağ evinde kanlar içinde bulmuştu...

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2025 05:02 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 05:18 - Güncelleme:

Bursa'da oğlundan haber alamayan bir baba kaldığı bağ evine gidince korkunç bir manzara ile karşılaşmıştı. Kanlar içindeki evladının yanında balta bulmuş, durumu hemen yetkililere haber vermişti. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği tespit edilince de polisler zanlıların peşine düşmüştü. Cinayette yeni bir gelişme yaşandı, içlerinden biri...

Olay geçtiğimiz günlerde Orhangazi ilçesinde bir bağ evinde yaşandı. Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki bağ evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. BALTA İLE KATLEDİLDİ Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İlgili Haber Bursa'da kan donduran cinayet! Babası oğlunu çiftlik evinde kanlar içinde buldu 1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST! Kan donduran suikasta ilişkin gözaltına alınan H.E, M.G. ve N.P. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş