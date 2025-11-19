Sahne dünyasının renkli isimlerinden biri olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar, hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi. Ünlü şarkıcının sevenleri, "Fatih Ürek öldü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında detaylar...

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata döndürülen Fatih Ürek, 20 dakika süren kalp masajının ardından hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Aradan geçen 32 günde ünlü sanatçının durumu ciddiyetini korurken, sosyal medyada çıkan "öldü" iddiaları üzerine peş peşe açıklamalar geldi.

Fatih Ürek öldü mü? Ünlü şarkıcının sağlık durumu merak ediliyor

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Fatih Ürek ölmemiştir. Sosyal medyada ortaya atılan 'Fatih Ürek öldü' iddialarına karşı ilk tepki, sanatçının yakın çevresinden geldi.

Ürek'in yıllardır dostu olan Ece Erken, ünlü sanatçının hâlâ uyutulduğu bilgisini vererek 'Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için orada kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile' dedi.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor. Fatih Ürek’in vücudunda uzun süreli yatmaya bağlı olarak yaraların oluştuğu öne sürüldü.

Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil, Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var" açıklamasını yaptı.

59 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, uzmanlar, kalbi duran hastalarda iyileşme sürecinin yavaş ilerleyebileceğini belirtti.

SEVCAN GİRGİN

