Aylardır süren COP31 rekabetinde düğüm çözülüyor. Türkiye’nin kararlı diplomatik hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası topluma verdiği sert mesajların ardından Avustralya’dan geri adım sinyali geldi. COP30 sahasında yapılan temaslarda Canberra yönetimi, Türkiye adaylığı seçilirse buna karşı durmayacaklarını açıkladı.

Aylardır süren gerilimin ardından Avustralya geri adım attı. Türkiye’nin 2026 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP31’e ev sahipliği yapma teklifine kapıyı tamamen açan Başbakan Anthony Albanese, Türkiye seçilirse bunu veto etmeyeceklerini söyledi.

Brezilya’da süren COP30’da diplomatların, Türkiye ve Avustralya arasındaki rekabeti çözmek için artık sadece birkaç günü kaldı. Ancak Avustralya’nın geri adım sinyali, Türkiye’nin adaylığını uluslararası sahnede öne taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 iklim zirvesinin ev sahipliği konusunda Avustralya ile yaşanan anlaşmazlıkta Ankara’nın net pozisyonunu ortaya koydu. Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan, Canberra yönetimine gönderdiği mesajda Türkiye’nin çok taraflı ve kapsayıcı bir eş başkanlık modeli önerdiğini ancak mutabakat sağlanmaması hâlinde COP31’i "tek başına düzenlemeye hazır olduğunu" iletti.

KONSENSÜS ŞARTI: TÜRKİYE GERİ ADIM ATMIYOR

BM kurallarına göre COP ev sahibi ancak tüm ülkelerin oy birliğiyle belirlenebiliyor. Bu nedenle Türkiye ve Avustralya’dan biri çekilmediği sürece zirvenin Almanya’nın Bonn kentinde yapılma ihtimali doğuyordu.

Albanese, bu ihtimalin dünya kamuoyuna kötü bir birliktelik mesajı vereceğini söyleyerek Türkiye ile uzlaşmaya açık olduklarını ifade etti. Böylece Türkiye’nin kararlı duruşu diplomatik trafiği Türkiye lehine çevirdi.

PASİFİK VURGUSU: AVUSTRALYA GERİ ÇEKİLSE BİLE TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Albanese, Avustralya’nın yarıştan çekilmesi durumunda bile Pasifik ülkelerinin gündemde tutulması için Türkiye ile işbirliği arayışında olacaklarını söyledi.

"Yapmak istediğimiz şey, Pasifik’in bundan faydalanmasını sağlamak" sözleriyle Türkiye’nin ev sahipliği durumunda bile sürece katkı vermeye hazır olduklarını gösterdi.

AVUSTRALYA İÇİNDE BÖLÜNME

Avustralya hükümetinde milyarlarca dolarlık maliyeti nedeniyle ev sahipliği konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanırken, iklim bakanı Chris Bowen ise halen Türkiye’nin adaylığını "yenmek için mücadele verdiklerini" söyledi.

Ancak hükümet sözcüsü, Avustralya’nın "ezici destek" aldığını iddia etse de Türkiye ile iyi niyetli müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Avustralya’nın, Türkiye’nin eş başkanlık teklifini reddetmesi ise iki ülkenin yarışının tek adaylı bir sonuçla kapanabileceğini göstermekte.

TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM DİPLOMASİSİNDE KRİTİK EŞİKTE

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, hem Akdeniz hem Avrupa hem de küresel iklim politikalarında Ankara’nın rolünü güçlendirecek.

