Foreign Affairs’te yayımlanan makalesiyle uluslararası siyaseti sarsan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, küresel düzenin “tarihi bir kırılma anına” girdiğini söyledi. Stubb, yeni dünya düzeninin şekillenmesinde Türkiye’nin belirleyici rol üstleneceğini vurgulayarak Batı başkentlerine dikkat çeken bir uyarı gönderdi: “Ankara gibi yükselen güçler oyunun kurallarını değiştiriyor; Türkiye olmadan yeni düzen kurulamaz.”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Foreign Affairs dergisindeki "Batı'nın son şansı" başlıklı makalesiyle ABD ve Avrupa başkentlerinde adeta alarm zilleri çaldırdı. Stubb, II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen liberal ve kurallara dayalı düzenin çöktüğünü, dünyanın "yeni bir düzensizlik çağında" savrulduğunu yazdı.

Makalenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkiye’nin yükselen orta güçler arasında oyunu değiştiren ülkeler listesinde başta yer alması oldu.

Foreign Affairse yazan Finlandiya Cumhurbaşkanından Türkiye uyarısı! Yeni düzeni Ankara belirleyecek

CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB NE YAZDI?

Finlandiya Cumhurbaşkan Stubb, yeni küresel düzenin yönünü belirleyecek ülkeler arasında Türkiye’yi ön plana çıkardı:

"Türkiye gibi yükselen orta güçler oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu ülkeler, küresel düzeni istikrara veya daha büyük bir kargaşaya doğru yönlendirecek ekonomik imkânlara ve jeopolitik ağırlığa sahip." dedi.

YENİ GÜÇ HARİTASI: BATI–DOĞU–GÜNEY REKABETİ

Stubb, küresel düzenin artık üç büyük alan arasında şekillendiğini ele aldı.

Küresel Batı, küresel Doğu ve küresel Güney. Türkiye’nin ise Brezilya, Hindistan, Nijerya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika ile birlikte bu yarışta kuralları değiştiren orta güçler arasında yer aldığına işaret etti.

"TÜRKİYE’NİN DAHİL OLDUĞU ORTA GÜÇLER NEDEN YÜKSELİYOR?"

Stubb, Türkiye dâhil yükselen orta güçlerin neden bu kadar etkili hale geldiğini şu sözlerle aktardı:

“İkinci Dünya Savaşı sonrası çok taraflı sistem, bu ülkelerin dünyadaki konumlarını yeterince yansıtacak şekilde uyarlanmadı.”

BATI’YA TARİHİ UYARI

Batı’nın artık tek yönlü dayatmalarla dünya düzenini yönetemeyeceğini ifade edeb Cumhurbaşkanı Stubb, şu kritik cümleyi kullandı:

“Bu, Batı ülkelerinin dünyanın geri kalanına tek taraflı konuşma yerine diyalog, çifte standart yerine tutarlılık ve hakimiyet yerine işbirliği yapabileceklerini göstermek için son şansıdır."

“Önümüzdeki 5–10 yıl dünya düzenini belirleyecek”

Stubb, yeni düzenin bu zaman aralığında şekilleneceğini yazdı:

“Önümüzdeki beş ila on yıl, önümüzdeki on yılların dünya düzenini belirleyecektir.”

Dünyanın geleceğine ilişkin kapsamlı analizde Türkiye’nin, küresel rekabetin yönünü belirleyen aktörlerden biri olarak gösterilmesi, ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da geniş yankı uyandırdı.

Stubb’ın Türkiye vurgusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze krizi başta olmak üzere Avrupa ve ABD ile yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin küresel dengelerde oluşturduğu etkiyi bir kez daha açığa çıkardı.

