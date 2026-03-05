Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisiyle ilgili final iddiaları gündemdeki yerini aldı. Dizinin final bölümünün çekimlerinin tamamlanmasının ardından izleyiciler "İnci Taneleri final mi yapıyor" sorularına cevap aramaya başladı. Dizinin final bölümü tarihi belli oldu.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin final bölümüne geri sayım başladı. BKM imzalı yapımın son bölüm çekimlerinin tamamlandığı açıklanırken, dizinin ekranlara ne zaman veda edeceği de netleşmeye başladı.

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D’nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi İnci Taneleri için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final bölümünün son sahnesi çekilmesiyle birlikte çekimler tamamlandı.

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin setinde final çekimlerinin ardından duygusal anlar yaşandı. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı veda konuşmasının ardından ekip, dizinin son sahnesini tamamladı.

İnci Taneleri, yayın hayatı boyunca güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Azem Yücedağ karakterinin hikayesini konu alan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

İnci Taneleri final mi yapıyor, kaçıncı bölümde? Final bölümü çekimleri tamamlandı

İNCİ TANELERİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

İnci Taneleri dizisinin 51. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklandı. Dizinin final bölümü öncesinde ise 50. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Final bölümünün 12 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Final öncesinde yayınlanacak son bölümlerde hikayede önemli gelişmeler yaşanacak. Azem’in ortaya çıkmasıyla birlikte karakterler arasında yeni yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanacak. Dizinin final bölümünde ise Azem Yücedağ’ın hikayesinin nasıl tamamlanacağı ve karakterlerin hikayesinin sona ereceği merak ediliyor.

İNCİ TANELERİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin final bölümünün 12 Mart 2026 Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

