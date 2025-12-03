Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Özel'in başlattığı 'cellat' polemiğine de değinen Erdoğan, "Yahu insanda utanma olur. İnsan kendi kara sicilini bilir. Dar ağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini benim milletim çok iyi bilir. Kendini boşa yorma. Cesaretin varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya bak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Grup toplantımızın milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ekonomide yılın 3. çeyrek verileri geçen aydan itibaren açıklanmaya başladı. Kasım ayının ilk günlerinde yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri paylaşıldı. Buna göre 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemize gelen kişi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştır. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakaladık. Böylece tüm zamanların 3 çeyrek rekorunu kırmıştık.

Büyüme rakamları da müsbet geldi. Ekonomimiz kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3. çeyreğinde de devam ettirmiştir. Yıllıklarındırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır. Büyüme rakamlarımız milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin risk primindeki düşüş de önemli. Kasım ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık.

Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda düşüş bekliyoruz. Güzel haber ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

"HEDEFLERİMİZDEN ASLA KOPMADIK"

Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere, ticaret savaşlarına, ülkemizin önünü kesmek için türlü oyun çeviren odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. Bizi cesur kılan işte budur, hedeflerimize ulaşacağımıza olan sarsılmaz inancımızdır.

Ekonomi başta olmak üzere her alanda çok daha iyi olacağız. Bu ülkeye bedel ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz.

"REEL SEKTÖRÜN DEDİKLERİNE KULAK VERİYORUZ"

Suyu önce bulandırıp sonra sazan avına çıkan simsarların oyununa gelmeyeceğiz. Aslolan emekçinin ne dediğidir. Bu süreçte sadece rakamlara bakmıyor; çarşıya, esnafa, reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz.

"VİCDAN SAHİBİ BİR DEVLETİZ"

Son toplantımızdan bu yana uluslararası ilişkiler boyutunda oldukça yoğun bir mesaimiz oldu. G20 zirvesi sebebiyle bulunduğumuz Güney Afrika'da önemli temaslar gerçekleştirdik. Mesajlarımızın özellikle Afrika'dakiler tarafından memnuniyetle karşılandığını özellikle gördük. Afrika ve Afrika halkları bizim kardeşimizdir. Kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirmek bizim görevimizdir. Her şeyden önce vicdan sahibi bir millet ve devletiz. En yakınımızdan en ücra köşeye kadar ulaşabildiğimiz her yere imkanlarımız ölçüsünde el uzatmak bizim için çekinilecek bir durum değildir. Türkiye'nin 23 senede, alan el konumundan veren el konumuna geçmesi kıvanç meselesidir.

Çocuklarımıza her alan muzaffer bir ülke emanet edelim istiyoruz. İstiyoruz ki hayat standartları çok yüksek bir Türkiye emanet edelim. İstiyoruz ki yıllardır halının altına süpürülmüş tüm sorunları silip atalım. Bizim yegane niyetimiz budur. Varlık gayemiz budur. Savunma sanayiimizde küresel bir başarıya daha imza attık.

"GÖLGE ETMEYİN O BİZE YETER"

KIZILELMA, Murat isimli radarımızla insansız savaş uçağımızla havadan havayı tam isabetle vurmayı başardı. Böylece KIZILELMA havadan havaya hedefi vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. Testler Sinop'ta yapıldı. Biliyorsunuz CHP genel başkanı balıklar rahatsız oluyor diye testleri eleştirmişti. Gölge etme başka ihsan istemez... Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın. Gidin kendi iç mesellerinizle uğraşın. Gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının. Bize gölge etmeyin, o bize yeter.

"CHP'NİN GEÇMİŞİNE DÖN BAK"

Çıkmış birilerini cellat olmakla tehdit ediyor. Yahu insanda utanma olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, dış politika ve ekonomi de bilmiyorsun. İnsan bari kendi kara sicilini bilir. Sormak lazım yahu sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim bunları çok iyi bilir. Dar ağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini benim milletim çok iyi bilir. Şimdi ardından timsah gözyaşı döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına kimin sessiz kaldığını milletim bilir.

Sayın Özel, hedef saptırma. Kendini boşa yorma. Cesaretin varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. CHP'nin geçmişine baksın, celladı zaten orada görecektir.

"İTTİFAKIMIZ FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEDİR"

Cumhur İttifakı fikir birliği içindedir. Her fırsatta söylüyorum. Allah'ın izniyle bu sefer başaracağız. Evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinin düşmediği bir Türkiye'yi emanet edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak risk alıyorsak, gövdemizi taşın altına koyuyorsak işte bunun için yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın bütün mücadelesi bunun içindir. Bu hedefe suhuletle varmak içindir. Bahçeli'yi hedef alan saygısız açıklamaları da asla kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz gerekse dışişleri bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı dile getirmiş, izahat yapılmasını istemiştir.

"BU TOPRAKLAR BİN YILI AŞKIN SÜREDİR MÜSLÜMAN TÜRK HAKİMİYETİNDEDİR"

Her alanda kalkınma seferberliği içindeyiz. Bunları görebilmek için Türkiye'ye nereden baktığınız önemli. Türkiye'ye kendi gözlüğüyle bakanlar her alanda yükselen, güçlenen özgüvenli bir Türkiye görürler. Bu topraklar bin yılı aşkın süredir Müslüman Türk hakimiyeti altındadır. Bu topraklarda isteyen istediğine inanmakta özgürdür. İsteyen kendi ibadethanesinde ibadetini yapmakta özgürdür. Yaradılanı severim Yaratandan ötürü diyen Yunus Emre'nin sevgi diliyle konuşuyoruz. Biz tarihimize ve ecdadımıza baktığımızda bunları ve çok daha fazlasını görüyoruz. İnsan görüyoruz, insanı merkeze alan bir devlet anlayışı görüyoruz.

"ONLAR CAMİ YIKARKEN BİZ KİLİSE TAMİR EDİYORUZ"

Avrupa'da zaman zaman birileri çıkıp Türkiye'ye ve dinimize azınlıkları üzerinden ders vermeye kalkıyor. Bu topraklar uzun yıllardır İslamiyet hakimiyeti altındadır. Bu coğrafyada Hristiyan, Musevi, Ermeni, Rumlar var... Özgürce ibadet edebiliyorlar. Avrupa'da yakın zamana kadar bunun bir örneğini göremezsiniz. Milyonlarca insan kırıma uğramıştır. Bizimle Batı arasındaki en temel fark budur. Onlar camileri yıkarken biz burada kiliseleri tamir ediyoruz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz, gücümüzün farkındayız. Biz devletlerden bir devlet, milletlerden bir millet değiliz. 3 kıta 7 iklimde düzen kurmuş Türk milletiyiz. Biz tarihiyle, adaletiyle, vicdanıyla büyük Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

Gençler... Etki ajanlar gayretler içinde. Biri İsrail'den yayın yapıyor, burada kışkırtma yapıyor. Farklı maskeler altında yayın yapıyorlar. Mevcut sorunları da aşacağız, soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz."

