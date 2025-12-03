Ankara'dan izahat talebi! KDP’den Bahçeli’ye provokatif mesaj
Dışişleri Bakanlığı, KDP’ye bağlı "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamasını provokatif ve kabul edilemez buldu. KDP liderliğinden açıklama hakkında izahat talep edildi ve sorumluların derhal işlem görmesi istendi.
Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamasını, içerik ve üslup bakımından "kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi.
"İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ"
Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.