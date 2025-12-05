Küresel gıda endüstrisine sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenilir ürünler sağlayan Sunar Mısır, tüm dünyadan gıda alanında inovatif çalışmaların sergilendiği Fi Europe 2025’te görücüye çıktı.

Türkiye’de sektöründe tek Ar-Ge merkezine sahip olan Sunar Mısır, tarıma dayalı endüstriyel hammadde üretimine ilişkin öncü çalışmalarını bu yıl Paris’te düzenlenen fuarda tanıtma şansı buldu. Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği ile gıda güvenliği standartlarına tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek. Bu doğrulta Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik” dedi.

Gıda, tarım ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım’ın grup şirketi Sunar Mısır, gıda sektörünün küresel oyuncularının yenilikçi çalışmalarını sergilediği Fi Europe 2025’e katıldı. 2-4 Aralık 2025 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenen organizasyonda 135’ten fazla ülkeden profesyonel yer alırken Sunar Mısır, geniş ürün portföyü, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve Ar-Ge kapasitesiyle fuarda yoğun ilgi gördü.

“DOĞADAN GELEN HAMMADDELERİ İLERİ TEKNOLOJİYLE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Uluslararası fuarlara katılımla hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi hem de yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “Bu tür küresel organizasyonlar sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika pazarları için stratejik öneme sahip ürünlerde görünürlüğümüzü artırıyor ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknik ve ticari çözümlerimizi yüz yüze aktarma imkânı buluyoruz. Sunar Mısır olarak doğadan gelen ürünleri, ileri teknolojiyle dönüştürerek sürdürülebilir ve yüksek kaliteli hammadde haline getiriyoruz. Uzun yıllardır, uluslararası pazarlarda güvenilir bir tedarikçiyiz. Fi Europe gibi dünyanın en büyük fuarlarından birine katılmak, uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimize katkı sağlıyor” diye konuştu.

İTHALATA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ÜRETİM HAMLESİ

Sunar Mısır’ın düşük glisemik indeks, yağ azaltma, şekersiz çözümler sunma, yüksek kalite ve sürdürülebilir üretim gibi avantajlarla üreticilere fonksiyonel fayda sağladığına dikkat çeken Hakan Yüzer, “Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği, gıda güvenliğine tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek. Bu doğrulta Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik” açıklamasını yaptı.

AR-GE ODAKLI ÜRÜN PORTFÖYÜ SERGİLENDİ

Fuarda polioller, nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları ve maltodekstrin şuruplarından oluşan geniş ürün portföyünü tanıtan Sunar Mısır’ın bu ürünleri şekerleme, içecek, fırıncılık, sos, hazır gıda ve kaplama uygulamaları gibi pek çok alanda fonksiyonel fayda sağlıyor. İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan toz sorbitolü Türkiye’de üreten tek şirket olan Sunar Mısır’ın, Sunsorb® Sorbitol, Sunsorb® Toz Sorbitol, Maltitaste® Maltitol, SMT Gum Modifiye Nişasta, SM Fdex Dekstrin ve sert şeker uygulamalarına yönelik Maltitaste® Dulce 6040 ürünleri fuarda öne çıktı. Ziyaretçiler, Sunar Mısır’ın hammadde ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerle hazırlanmış son ürün örneklerini tat, doku ve homojenlik açısından inceleme fırsatı buldu.

