AK Parti Gençlik Kolları, son dönemde hemen her konuşmasında “AK Gençlik’e sesleniyorum” ifadesini tekrarlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bu kez mizahi bir paylaşımla hedef aldı. Teşkilat, sosyal medya hesaplarından “2025 Spotify Wrapped” konseptiyle hazırladığı bir video yayımladı.

AK Parti Gençlik Kolları, Özel’i Spotify konseptiyle tiye aldı

Popüler müzik platformunun yıl sonu özet formatını taklit eden çalışmada, Özel’in farklı program ve konuşmalarında aynı cümleyi dile getirdiği anlar art arda ekrana geliyor. Renkli kurgu ve esprili montaj, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

AK Parti Gençlik Kolları, videoya “Hikayene eklemeyi unutma Özgür Özel” notunu düşerek paylaşımını tamamladı.



