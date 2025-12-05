Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği 2026 ÖSYM Sınav Takvimi sonunda yayımlandı. İki yılda bir yapılan ve lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavının kesinleşen başvuru ve sınav tarihleri, memur adaylarının gündemine oturdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

ÖSYM’nin duyurusuna göre başvurular belirtilen tarihler içinde alınacak. Adayların, başvuru sürecinde kılavuzu dikkatle incelemesi ve işlemlerini süre dolmadan tamamlaması zorunludur.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN 2026

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacaktır.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde, sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

