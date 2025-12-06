Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynayan Sane, "İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha zorlandığımız bir oyun oldu. Hatta bazı yerlerde kontrolü kaybettik. Yine de sonunda kazanmasını bildik" dedi. Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon hakkında ise "Oyun içerisindeyken eli görmedim. Bana el değil gibi gözüktü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekiyor." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane, karşılaşmanın ikinci yarısında zorlandıklarını belirtti.

"İKİNCİ YARIDA ZORLANDIĞIMIZ BİR OYUN OLDU"

Sane, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Sane, "Bizim için önemli bir maçtı. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha zorlandığımız bir oyun oldu. Hatta bazı yerlerde kontrolü kaybettik. Yine de sonunda kazanmasını bildik. 3 puanı almayı başardık, en önemlisi de buydu." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA TAKIMIMA VE HOCAMA İYİ ALIŞTIM"

Sezon başında takıma adapte olmak için zamana ihtiyaç duyduğunu aktaran Alman yıldız, "Şu anda takımıma ve hocama iyi alıştığımı düşünüyorum. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri evimde hissetmem için bana çok yardımcı oldu. Aslında kulüpteki herkes de böyle yapıyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BANA EL DEĞİL GİBİ GÖZÜKTÜ"

Samsunspor'un maçın son bölümünde penaltı beklediği pozisyonla ilgili soru üzerine Leroy Sane, "Oyunumun dışındaki şeylerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Her zaman buna odaklanıyorum. Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim. Bana el değil gibi gözüktü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası