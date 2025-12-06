Türkiye Gazetesi
Zeki Yavru'dan penaltı tepkisi: Hakemin verdiği cevabı açıkladı
Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'da deneyimli futbolcu Zeki Yavru, karşılaşmanın ardından penaltılarının verilmediğini söyledi.
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
"ALIN TERİMİZE YAZIK"
Hakem kararlarını eleştiren ve penaltılarının verilmediğini kaydeden Zeki Yavru, "Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi, tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim." şeklinde konuştu.
