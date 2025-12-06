Serenay Sarıkaya, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda her dönemin trendlerini belirleyen tarzıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Kırmızı halı görünümlerinden günlük yaşam stiline kadar sergilediği her kombin büyük ilgi görürken, ünlü oyuncu bu kez tercih ettiği güneş gözlüğüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez oyunculuğuyla değil gündemi farklı bir detayla meşgul etti.

Ünlü ismin günlük stilinde kullandığı güneş gözlüğü kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya’nın taktığı gözlüğün markasını araştırmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

DEĞERİ TAM 34 BİN TL!

Sarıkaya’nın tercih ettiği gözlüğün dünyaca ünlü marka Rick Owens imzası taşıdığı ve modelin satış fiyatının 805 dolar olduğu öğrenildi. Güncel kurla yaklaşık 34 bin TL’ye denk gelen gözlük, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan moda detaylarından biri haline geldi.

Kullanıcılar fiyatı “uçuk” ve “lüks” gibi yorumlarla tartışırken, bazıları da ünlü oyuncunun moda anlayışının her detayıyla trend belirlediğini öne sürdü.

GÜLDÜREN YORUMLAR DA GECİKMEDİ

X kullanıcılarının gözlüğün sıra dışı tasarımına yönelik güldüren benzetmeleri ve yorumları da gecikmedi:

Gözünü çizdirdi herhalde, geçmiş olsun.

Ünlüler öyle akıl almaz paralar kazanıyor ki belli bir noktadan sonra akıl almaz eşyalar almak zorunda hissediyorlar.

Dikiz aynasına benziyor.

Kaynakçı gözlüğü bu, biz de satıyoruz ben isteyene bedava veririm.

Beylikdüzü Organize Sanayi Sitesi’nde aynısını takan usta gördüm ben.

